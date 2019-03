​Soccorsa la tartaruga Caretta caretta "Xena", era spiaggiata a Silvi [FOTO]

La Guardia Costiera ha rilevato la presenza di una tartaruga Caretta caretta, di circa 4 chilogrammi e 32 centimetri, in difficoltà sulla spiaggia dell'Area Marina Protetta del Cerrano, a Silvi, avvertendo i volontari del Centro Studi Cetacei.

In seguito alla segnalazione, la dottoressa Anna Angrilli è intervenuta sul posto con il dottor Vincenzo Olivieri del Centro Recupero Tarterughe Marine “Luigi Cagnolaro” di Pescara. Il recupero è andato a buon fine, e la tartaruga, nonostante le non ottimali condizioni di salute, è stata trasferita al Centro dove è stata ospedalizzata e adesso, dopo le cure avute nei giorni trascorsi, si trova in stato di recupero.

L'esemplare, una volta guarito, verrà reimmesso in mare all’interno dell’Area Marina protetta. Ecco cosa ha raccontato il dottor Olivieri: