Sito inquinato a Piano D'Orta: arriva la diffida del Ministero

Il Ministero dell'Ambiente ha formalmente diffidato la Moligean Srl a procedere alla bonifica del sito inquianto a Piano D'Orta di Bolognano. Lo hanno fatto sapere gli ambientalisti del Forum H20 abruzzese, che seguono da vicino la vicenda. Ora, la paura del forum è che la situazione finisca in uno stallo burocratico a causa del contenzioso che si è aperto fra la Edison, indivudata come responsabile della contaminazione, e la Moligean attuale proprietaria del sito inquinato.

Le criticità sono due:

1 )la messa in sicurezza degli edifici industriali o il loro abbattimento per permettere alle maestranze di operare in sicurezza per le lavorazioni previste per attuare le misure di prevenzione. Secondo la proprietà sarebbero a rischio. Tali interventi sono di competenza della proprietaria Moligean, come stabilito da tempo. Nei precedenti incontri il Ministero aveva chiesto di avviare immediatamente le procedure di abbattimento previo passaggio con Sovrintendenza e Comune al fine di valutare la sussistenza di eventuali manufatti di archeologia industriale da salvaguardare.

2) La rimozione dei rifiuti in superficie, che derivano dall'abbattimento di alcuni edifici avvenuto decenni or sono dopo che la proprietà era passata di mano pervenendo alla Moligean. Questa quota parte di rifiuti non riguarda quindi Edison che invece deve intervenire sui suoli e sulle scorie derivanti dall'attività industriale.