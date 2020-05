Simone Urban, l'eterno ragazzo dal sorriso contagioso ed il ricordo degli amici e colleghi della movida - FOTO

"Tifava sia la Samb che il Pescara, ma nessuna delle due tifoserie lo ha mai accusato di alto tradimento" .Questa emblematica dichiarazione di Luca Teseo riassume la figura di Simone Urban, morto a soli 42 anni per una patologia congenita. Con il suo modo di fare riusciva a mettere d'accordo tutti, senza suscitare antipatie e inimicizie.

Simone sosteneva sempre che pescaresi e sambenedettesi sono sostanzialmente simili perché hanno entrambi estrazione marinara, sono passionali e legatissimi alle proprie origini e fede calcistica. Lui, che dalla riviera delle palme si spostava sempre nella città dannunziana per partecipare alle feste mondane in discoteca, si era guadagnato l'amicizia e la simpatia sia dei suoi concittadini che nella città che lo aveva adottato.

E' stato Giovanni Perna il primo ad accoglierlo in consolle:

"Mi colpì da subito la sua maniera di porsi con educazione, senza mai essere invadente. Beveva solo coca cola, mantenendo sempre un atteggiamento sobrio e composto. Mi accompagnava sempre nelle serate del giovedì al "Mimosa 45" di Grottammare, per poi trasferirci dopo l'una di notte a "La Terrazza" di San Benedetto del Tronto. I suoi flyers, distribuiti ovunque, hanno contribuito a farlo diventare il miglior pr della costa. Successivamente, come vocalist, ha animato con garbo in maniera coinvolgente nei migliori locali di Pescara, passando con naturalezza dall'ambiente house a quello commerciale".