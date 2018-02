Vendono un trattore che in realtà non esiste, arrestati per truffa aggravata

Verso le 16 di ieri pomeriggio i Carabinieri di Silvi hanno proceduto al controllo di due persone sospette che erano appena uscite dall’ufficio postale. Dalle verifiche effettuate è emerso che i due, un 66enne di Silvi e un 52enne di San Severo (Foggia), già noti alle forze dell’ordine, avevano appena riscosso un vaglia postale di 2.500 euro. I militari dell'Arma hanno svolto tutte le indagini per capire da dove provenisse una somma di denaro così ingente, scoprendo che i due, nei giorni precedenti avevano pubblicato un annuncio su un sito di commercio on line, in cui mettevano in vendita un trattore agricolo al prezzo particolarmente vantaggioso di 4.000 euro.

All’inserzione aveva risposto un agricoltore aquilano, che aveva poi iniziato la trattativa per l’acquisto del trattore, non esistente nella realtà, ma che purtroppo aveva pagato con soldi veri. Ingegnoso lo stratagemma adottato dai due malviventi: in seguito alla compravendita avviata via Internet, veniva chiesto alla vittima del raggiro di effettuare un vaglia postale a titolo di acconto per bloccare la merce, e poi di inviare copia della ricevuta del vaglia postale con i codici coperti come assicurazione dell’avvenuto versamento dell’acconto pattuito.

In seguito, al truffato veniva inviata una e-mail con un finto link di Poste Italiane in cui veniva richiesto, per conferma del vaglia, l’inserimento dei relativi codici, che però venivano inviati non certo a Poste Italiane ma ai truffatori, che immediatamente dopo si recavano alla posta per riscuotere i 2.500 euro del vaglia di acconto. Dalle indagini è emerso che ci sarebbero molte altre vittime dei due abili truffatori, che così sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata.