Tenta furto in appartamento con un grosso cacciavite: anziano arrestato in flagrante

Nella tarda mattinata di oggi, i Carabinieri di Silvi hanno ricevuto una telefonata concitata da parte di una signora di Silvi paese la quale, chiusa in casa, aveva sentito dei rumori provenienti dalla porta d’ingresso. In effetti, in quel momento qualcuno stava tentando di forzare la porta di casa dall’esterno.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che sono giunti sul posto in pochi minuti unitamente a una pattuglia della Polizia Locale, al fine di bloccare la probabile fuga del ladro, che invece veniva sorpreso ad armeggiare con un grosso cacciavite per forzare il portone d’ingresso dell’abitazione presa di mira, e bloccato immediatamente.

Si tratta di un 68enne slavo, domiciliato a Silvi Marina, persona nota ai Carabinieri, che quindi l’hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato. L’uomo, dopo le formalità di rito in caserma, è stato denunciato in stato di arresto alla Procura di Teramo e, immediatamente dopo, accompagnato presso la sua abitazione dove vi permarrà in regime di arresti domiciliari, fino a domani, data in cui si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto.