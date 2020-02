Paura a Silvi, grosso pino cade sulla statale 16: auto riesce ad evitare l'impatto - FOTO

Un grosso pino è caduto nella serata di oggi 5 febbraio a Silvi, lungo la statale 16 adriatica vicino ad expo 2000. L'albero è finito in mezzo alla carreggiata ed ha sfiorato un'auto in transito che per fortuna è riuscita a fermarsi prima dell'impatto. Sul posto la protezione civile di Silvi e la polizia locale.

Lungo la statale 16 è stato istituito il senso unico di marcia in quanto il pino occupa completamente la corsia in direzione nord da Montesilvano verso Pineto. Sono sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione. Diversi gli interventi per alberi caduti nel Pescarese e nell'area metropolitana a causa del forte vento che continua ad interessare gran parte della Regione e che, in base alle previsioni meteo, dovrebbe essere ancora presente in modo deciso anche domani 6 febbraio.