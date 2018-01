Silvi: morta a 14 anni Siria Reale, giovane promessa del pattinaggio

E' morta per un tumore che l'aveva colpita circa un anno e mezzo fa, dopo una lunga battaglia nel tentativo di sconfiggere la malattia che l'ha portata via per sempre ieri, presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale di Pescara. Lutto a Silvi e nel mondo dello sport abruzzese per la morte di Silvia Reale, 14enne già campionessa regionale di pattinaggio artistico categoria juniores.

Silvia aveva scoperto di essere malata nell'estate 2016, quando quella che sembrava una banale cisti al polpaccio si è rivelata un sarcoma alveolare. Sottoposta ad intervento chirurgico a novembre, dopo diversi cicli di chemioterapia, non ha avuto scampo dalle ricadute della malattia.

I funerali si svolgeranno domani 29 gennaio alle ore 15 nella chiesa del Cuore Immacolato a Silvi.