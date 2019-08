Silvi, malore in spiaggia: morto 64enne di Moscufo

È morto per un malore improvviso in spiaggia, dovuto forse anche alle alte temperature registrate ieri. Tragedia ieri pomeriggio a Silvi in spiaggia, nella zona nord della città. Guerino Galassi, 64enne di Moscufo, è morto vicino la Torre di Cerrano. Improvvisamente, si è accasciato sulla sabbia ed i soccorsi del 118, nonostante i tentativi di rianimazione, hanno poi constatato il decesso.

Sul posto anche la polizia municipale. Galasso era molto conosciuto in paese e nella zona di Moscufo dove aiutava il figlio che ha un'azienda che produce arrosticini in centro.