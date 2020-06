Paura a Silvi: lite ad un semaforo finisce con tre persone ferite

Una lite per questioni di viabilità si conclude con una donna ferita e ricoverata in ospedale e due contusi. Momenti di paura questa mattina a Silvi Marina lungo la nazionale adriatica all'altezza del semaforo in via Roma, dove una violenta discussione è scoppiata fra due automobilisti. Un giovane, che viaggiava a bordo della sua vettura con una ragazza, ha infatti avuto un acceso diverbio con un altro automobilista e quando la ragazza è intervenuta per sedare gli animi assieme ad un'altra persona, è stata colpita ed è finita a terra.

Inizialmente le sue condizioni apparivano serie e per questo sul posto sono arrivate due ambulanze, una della croce rossa di Silvi e l'altra medicalizzata del 118, e l'elisoccorso che però poi è subito rientrato in quanto la donna è stata trasportata in ospedale ad Atri dopo che le sue condizioni si erano stabilizzate. Trasportati in ospedale anche altri due contusi fra cui un anziano che cercava di riportare la calma. Le indagini sono affidate alla polizia locale intervenuta sul posto.