Silvi, ladri usano auto come ariete per mettere a segno un furto al centro Universo

Hanno lanciato un'auto contro la porta d'ingresso per sfondarla, ed una volta all'interno hanno rubato i prodotti del negozio di profumeria. Nuovo furto al centro commerciale Universo di Silvi, l'episodio è avvenuto la notte scorsa, quando alcuni ladri sono arrivati sul posto con un'auto utilizzata poi come ariete per spaccare il vetro e la saracinesca della profumeria. Da una prima stima il danno complessivamente potrebbe raggiungere i 10 mila euro.

La stessa profumeria era stata oggetto di altri furti dal 2017 ad oggi. Del caso si stanno occupando gli agenti di polizia del commissariato di Atri.