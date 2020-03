Silvi, controlli della polizia locale sulle autocertificazioni: il bilancio [FOTO]

La polizia locale di Silvi sta effettuando controlli sulle autocertificazioni che devono compilare i cittadini in giro durante questi giorni di emergenza. Ad oggi nel comando di Silvi si contano 1400 autodichiarazioni ritirate nel territorio comunale, più una denuncia per violazione dell'art. 650 del codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

Lo scopo degli agenti è di riuscire a blindare il territorio di Silvi affinché si limitino gli spostamenti inutili che possono essere probabili portatori di Covid-19: a tale proposito, molti automobilisti che stavano giungendo a Silvi da altri Comuni per fare spesa o rifornimento di carburante non sono stati multati ma invitati a effettuare inversione di marcia per rimanere nel proprio territorio di residenza.

Il sindaco Andrea Scordella, attraverso una diretta Facebook, ha ringraziato la polizia locale per l'impegno dedicato in questa attività, nonché tutta la cittadinanza per l'osservanza delle ordinanze legate a questa epidemia, e la protezione civile per l'impegno e la sensibilità dimostrati, unitamente alla croce rossa, i carabinieri, i funzionari comunali e le associazioni.

