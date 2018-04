Siglata intesa tra l'associazione CollegaMenti e l'istituto Aterno-Manthonè 

Si è concluso positivamente il bando promosso dall’associazione CollegaMenti presieduta da Antonio Maccarone e che ha visto gli studenti dell’istituto tecnico statale “Aterno-Manthonè” protagonisti indiscussi di un premio di ben 500 euro messi a disposizione dell’Associazione stessa.

Il bando, lanciato nello scorso mese di febbraio, ha visto partecipare numerose scuole pescaresi i cui studenti sono stati chiamati a valutare la possibilità di mettersi in gioco per la riprogettazione grafica, l’aggiornamento, la gestione, l’implementazione e la manutenzione del sito www.associazionecollegamenti.com.

“Con questa bando - ha dichiarato Antonio Maccarone - abbiamo voluto favorire l’incontro tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro e allo stesso tempo sostenere lo sviluppo di quei talenti naturali che molti giovani hanno e che ben possono svilupparsi in favore degli altri”.

Il sito internet dell’Associazione vuole rappresentare uno dei tanti modi che CollegaMenti ha messo in campo per portare avanti le proprie attività volte alla realizzazione di materiale divulgativo, di prevenzione ed informazione sulle tematiche psico-sociali quali la ludopatia, la dipendenza affettiva, il disagio giovanile.

Il protocollo d’intesa tra l’Associazione e l’Istituto tecnico è stato firmato dal presidente Antonio Maccarone e dalla dirigente scolastica Antonella Sanvitale. Gli studenti che realizzeranno il sito internet saranno coadiuvati dal professor Roberto Di Salvatore, mentre la coordinatrice del progetto per l’associazione Collegamenti sarà l’assistente sociale Federica La Selva.

Come dichiarato dalla Preside:

“Questa proposta, accolta da me favorevolmente si inserisce in quel solco di proposte che l’Istituto ricerca proprio per favorire la piena educazione e istruzione dei nostri studenti. La nostra scuola da più di venti anni si è prodigata nell’accogliere le opportunità offerte dal mondo culturale, associativo, di volontariato presenti sul territorio”.