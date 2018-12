Sicurezza e controlli nei locali notturni: il Questore convoca i gestori delle discoteche

Un incontro per sensibilizzare i gestori delle discoteche e locali notturni di Pescara al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e legalità durante le serate, allo scopo di tutelare i giovani clienti. Il Questore di Pescara Misiti ha incontrato questa mattina, assieme al comandante provinciale dei vigili del fuoco, i gestori dei principali locali e discoteche del Pescarese.

Dopo i recenti fatti accaduti nelle Marche e dopo i controlli a tappeto che hanno portato alla chiusura di una nota discoteca di Città Sant'Angelo, il questore ha ricordato che esiste una normativa precisa e rigorosa da rispettare per i vari aspetti cruciali per la sicurezza, ovvero il numero massimo di clienti consentito in base alla capienza, il divieto di vendere alcolici a minori e di somministrazione dopo le ore 13, la vigilanza su eventuali episodi di consumo e spaccio di stupefacenti.

Misiti ha aggiunto che la responsabilità dell'incolumità e sicurezza dei frequentatori dei locali è sia dei gestori che delle forze dell'ordine, per garantire assoluta serenità ed il comportamento di alcuni soggetti non può essere utilizzato come alibi per mascherare eventuali inadempienze.