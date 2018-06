Si spacciavano per medici e poliziotti, raggirando anziani indifesi: in carcere tre pluripregiudicati

I Carabinieri di Montesilvano e di Cittaducale hanno portato a termine un'attenta attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rieti in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere che ha riguardato tre pluripregiudicati residenti in viale Europa. Gli arrestati sono Rosaria De Rosa, 50 anni, Roberto De Rosa di 49 anni e Sabatino Di Rocco di 28 anni. I malviventi si erano specializzati in furti nelle abitazioni compiute nel reatino. Il bottino recuperato si aggira intorno ai diecimila euro. La tecnica utilizzata per introdursi negli appartamenti è quella del raggiro ai danni di anziani.

Individuata la vittima e accertandosi che fosse rimasta sola in casa, la donna suonava alla porta presentandosi come medico della Asl, con l'incarico di verificare la corretta terapia farmacologica. I complici, invece, dicevano di essere rappresentanti delle Forze di Polizia. Mentre la finta dottoressa controllava i medicinali e praticava una visita medica di controllo, gli altri due potevano agire indisturbati dentro casa, perlustrando ovunque alla ricerca di denaro contante e oggetti preziosi. I fatti si sono verificati in località Castel Sant'Angelo e Petrella Salto, in provincia di Rieti.