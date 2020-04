Si masturba davanti a una bimba di 2 anni, ha pure un coltello: anziano denunciato

Si masturba davanti a una bimba di 2 anni, 78enne denunciato a Pescara dalla squadra volante. Il fatto si è verificato ieri, 25 aprile, nella zona della Madonnina. È stata la madre della piccola ad avvertire la polizia.

Mentre la figlia stava giocando sul lungomare, seduta tra il marciapiede e la battigia, l'uomo (ben vestito e dall’aria distinta) ha attirato la sua attenzione con atteggiamenti sconci. Agli agenti che lo hanno fermato poco dopo, l'anziano ha detto che stava soltanto facendo la pipì.

Tuttavia, poiché è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico di 32 centimetri, è stato denunciato per porto abusivo di arma nonché per atti osceni in luogo pubblico. Inoltre ha rimediato una multa per 400 euro in quanto si trovava in spiaggia senza valido motivo.