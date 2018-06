Si aggira nei pressi di un condominio con arnesi atti allo scasso: denunciata

Una 22enne della provincia di Roma, con precedenti per reati contro il patrimonio, è finita nei guai per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli dopo essere stata sorpresa dalla Squadra Mobile di Pescara mentre si aggirava nei pressi di un condominio in via del Bagno Borbonico insieme a una minorenne di origine croata.

Perquisita, la giovane donna è stata trovata in possesso di una lastra in plexiglass solitamente usata per forzare le serrature delle porte. E così è scattata la denuncia.