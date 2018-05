Sgominata banda di trafficanti di droga: sequestrati beni anche a Pescara

Importante operazione da parte della Guardia di Finanza di Napoli e Pisa che, in collaborazione con gli uomini dei comandi di Milano, Roma e Pescara ha eseguito il sequestro patrimoniale di beni per oltre 1.5 milioni di euro di proprietà di alcuni narcotrafficanti internazionali appartenenti ad un'organizzazione criminale. Si tratta di 11 italiani, residenti in Italia, Spagna e Germania.

L'operazione ha visto la proficua collaborazione fra le Autorità giudiziarie e forze di polizia spagnole, tedesche ed italane con il provvedimento di sequestro formulato dal Tribunale Centrale di Istruzione di Madrid, accolto dall'autorità giudiziaria italiana ed eseguito dalle Fiamme Gialle italiane.

L'organizzazione era radicata a Napoli ed è stata già sgominata da un'altra operazione che ha portato al sequestro di 520 kg. di cocaina provenienti dal Sud America ed oltre 450 kg di hashish provenienti dal Marocco e dall’Olanda con l'arresto di 18 persone.

Sequestrati in particolare 11 immobili fra appartamenti, garage e cantine ubicati a Napoli, Casandrino (NA), Mentana (RM), Pomezia (RM) e Pescara, 32 rapporti bancati, 6 veicoli e quote societarie.