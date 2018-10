Sgombero in corso nelle case popolari di via Rigopiano [FOTO]

Sgombero in corso nelle case popolari di via Rigopiano. In azione la Polizia con la Squadra Mobile e il Reparto Celere, nonchè i carabinieri, il Nucleo Giona della polizia municipale, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e un'ambulanza dell'associazione Life.

Sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel per il distacco degli allacci abusivi, i responsabili dell'Ater e il personale di Attiva.

Finora sarebbero 4 gli abusivi sgomberati dagli alloggi. Le forze dell'ordine stanno murando alcuni appartamenti. L'operazione interforze è stata avviata questa mattina poco prima delle 9. Alcuni giorni fa, il M5S aveva denunciato la situazione di degrado nella strada: in particolare, il consigliere regionale Pettinari aveva parlato di «una bomba sociale pronta a esplodere».