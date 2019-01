Sgomberato il terreno privato tra via Tiburtina e via Tavo [FOTO]

Polizia municipale e polizia di Stato in azione questa mattina, mercoledì 30 gennaio, a Pescara tra via Tiburtina Valeria e via Tavo.

Gli agenti infatti, dopo le numerose segnalazioni pervenute dai residenti della zona, sono intervenuti nel terreno privato nel quale da tempo vivevano accampate diverse persone con le tende.

Come fa sapere il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo del Movimento 5 Stelle, «dopo mesi di segnalazioni e di rabbia dei cittadini che si affacciano su quei terreni, finalmente le forze dell’ordine coordinate dal maggiore e vice comandante della polizia municipale di Pescara Danilo Palestini e della squadra del Giona, sta sgomberando il terreno accanto ai palazzi ex Clerico».

«Un grazie alle forze dell’ordine e in modo particolare alla polizia municipale», aggiunge Di Pillo, «che con grande professionalità sta provando a risolvere un problema che da mesi affliggeva un terreno diventato un vero e proprio “teatro dell’orrore”, spero solo che il problema adesso non si sposti semplicemente 100 metri più in là».

