Nuovo sgombero ai palazzi Clerico di via Tavo [FOTO]

Stamattina le forze dell'ordine, con in testa la polizia municipale di Pescara, hanno nuovamente sgomberato i palazzi Clerico di via Tavo a Pescara. La giunta di centrodestra procede, dunque, con l'ennesimo sgombero nelle palazzine abbandonate. Ma c'è chi critica questo provvedimento, come Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, che afferma:

"Siamo stanchi di interventi di facciata che vanno a reprimere solo chi vive condizioni di disagio e che non risolve minimamente un problema che non è di ordine pubblico ma sociale. Queste persone non possono essere lasciato sole al proprio destino. E la microcriminalità che ci gira intorno è la conseguenza di un welfare devastato da continui tagli alle spese socio-sanitarie e alla prevenzione che tratta i poveri come se fossero colpevoli della loro condizione".

Secondo Licheri, sgombrare significa soltanto che "gli accampamenti si sposteranno da qualche altra parte e le sacche di degrado resteranno tali e quali a prima". Il segretario regionale di Sinistra Italiana invita dunque l'amministrazione Masci ad attivarsi con le altre istituzioni e le parti sociali "per aprire un tavolo cittadino per costruire interventi mirati":