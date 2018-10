Cronaca Rancitelli / Via Tavo

Blitz di Polizia e vigili urbani, eseguito uno sgombero ai palazzi Clerico [FOTO]

Forze dell'ordine in azione stamattina. Il Comune fa sapere che, durante la giornata di venerdì 26 ottobre, sarà effettuato un sopralluogo per individuare la migliore modalità di messa in sicurezza della zona