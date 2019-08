Sgomberate diverse persone in quattro aree degradate di Pescara [FOTO]

Polizia municipale e polizia in azione questa mattina, sabato 17 agosto, a Pescara per quattro sopralluoghi in altrettante zone degradate della città: ex Fea, ex Draga, ex Mattatoio ed ex Enaip.

Con un'azione coordinata sono state controllate queste aree dove regna il degrado ormai da molto tempo e sono state sgomberate diverse persone che vivevano all'interno degli edifici.

Questo quanto spiega il primo cittadino Carlo Masci al termine degli interventi:

«Abbiamo provveduto a sgomberare le strutture occupate, a pulirle attraverso l'intervento di Ambiente spa, a murarle, ove possibile, per evitare il ripetersi di occupazioni illegittime. Abbiamo fatto presente alle persone che vivevano in quegli spazi in condizioni inaccettabili che a Pescara esiste una rete di protezione sociale molto attiva a cui potersi rivolgere. Chi ha bisogno sarà aiutato, chi delinque sarà perseguito senza tregua, a Pescara non c'è posto per chi vuole vivere fuori dalle regole».

L'assessore Alfredo Cremonese invece sottolinea quanto fatto all'ex Enaip che sarà demolito nei prossimi mesi: