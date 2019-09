Villetta confiscata sgomberata a Pescara, i dettagli del blitz [FOTO]

Una villetta confiscata in via Monte Bertone a Pescara è stata sgomberata nella mattinata odierna, mercoledì 25 settembre.

Il blitz delle forze dell'ordine è scattato intorno alle ore 8:30 e ha visto impegnati polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia municipale.

L'immobile era stato confiscato in via definitiva l'8 maggio del 2018 ma era ancora occupato abusivamente da una famiglia di etnia rom, nonostante il decorso termine accordato ex lege per il suo rilascio.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 e dell'Enel, dell’Aca e di Pescara Gas con i tecnici che hanno provvveduto al distacco delle utenze. La vicenda nasce nel 2011, quando polizia di Stato e Guardia di Finanza avevano avviato le indagini su di un nucleo familiare di etnia rom noto per i trascorsi criminali di alcuni componenti e, ravvisata la sussistenza del necessario requisito della sperequazione tra reddito dichiarato e patrimonio posseduto, era stata rimessa una dettagliata informativa al tribunale di Pescara-Sezione Penale che il 26 aprile del 2018, dopo che erano stati esperiti i diversi gradi di appello (Corte d’Appello dell'Aquila e Corte Suprema di Cassazione), ha disposto la confisca, tra l’altro, dell'immobile in via Monte Bertone 14.

La villetta, devoluto al patrimonio dello Stato e gestito, ai sensi della normativa di cui al decreto legge numero 4/2010, convertito in legge numero 50/2010, dall’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è risultato, all’esito del sopralluogo effettuato il 23 novembre del 2018, abusivamente occupato dal nucleo familiare, composto da 6 persone. Per questo motivo, l’agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati, in data 22 marzo 2019, ha formalmente intimato il rilascio dell'immobile entro 120 giorni dalla data di notifica, regolarmente avvenuta per tutti gli occupanti, il 27 marzo 2019. Questa mattina la forza pubblica ha proceduto allo sgombero dell'immobile.