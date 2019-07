Pericoli per la salute pubblica, ordinato lo sgombero del Centro Accoglienza Immigrati di Castellana

Un'ordinanza per lo sgombero del Cas di Castellana a causa di pericoli per la salute pubblica.

È quella che ha firmato il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, dopo un controllo da parte del dipartimento di prevenzione della Asl di Pescara.

Dalle verifiche è emersa una condizione di sovraffollamento nel Centro di Accoglienza e Soggiorno Immigrati (Cas) di Castellana.

La struttura, infatti, prevede una recettività massima di 9 persone ma in realtà ce ne sono 14, condizione che, secondo quanto certificato dagli ispettori della Asl, “aumenta notevolmente la possibilità di trasmissione di malattie infettive che si possono trasmettere per via aerea (meningococco, pneumococco, streptococco, ecc.).

Per questi motivi il Comune di Pianella, con il provvedimento del sindaco Marinelli, ha ordinato con effetto immediato il ripristino delle condizioni minime di igiene e di sicurezza, adempiute mediante la chiusura del centro e la delocalizzazione di tutti i richiedenti asilo e sanzionato il legale rappresentante della Asp di Pescara. Non è la prima volta che l’ente vestino si trova ad affrontare tale problematica, infatti, già nel 2018, si era verificata una situazione analoga, emersa a seguito di un accertamento effettuato da parte della polizia municipale.

Questo quanto spiega il primo cittadino: