Sgomberati quattro alloggi Ater occupati abusivamente in via Rigopiano [FOTO]

Quattro appartamenti occupati abusivamente sgomberati.

Questo il bilancio eseguito dalle forze dell'ordine questa mattina, martedì 16 ottobre, nella zona delle case popolari tra via Rigopiano e via Passo della Portellla a Pescara.

Ad agire gli agenti delle squadre Mobile e Celere della polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia municipale, i vigili del fuoco, oltre a personale di Ater, Attiva, Enel, Pescara Distribuzione Gas e un'ambulanza dell'associazione Life.

L'operazione, disposta dal questore Francesco Misiti, arriva, fanno sapere dalla Questura, «al termine di numerosi riunioni che si sono tenute in Prefettura dalla primavera scorsa, dove, durante i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduti dal Prefetto di Pescara, è stata affrontata la complessa problematica delle occupazioni abusive di alloggi residenziali, problematica rilevante in quanto non lede i soli interessi della parte proprietaria, ma anche il generale interesse della comunità alla convivenza ordinata e pacifica».

Successivamente, in sede di Tavolo Tecnico del Questore, sono state esaminate le possibili soluzioni per contenere il fenomeno, partendo da un attento monitoraggio degli appartamenti, del loro stato e degli occupanti.

In particolare, questa mattina, sono stati eseguiti quattro decreti di sequestro preventivo degli appartamenti occupati, emessi dall’autorità giudiziaria a seguito di denuncia/querela sporta dall’Ater quale soggetto proprietario degli immobili, con delega alla polizia municipale.

Sul posto è anche intervenuto il Servizio Sociale del Comune visto che da controlli preventivi era emerso come in 3 dei 4 alloggi sgomberati fossero presenti minorenni. Nei confronti degli occupanti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgomberodei il Servizio Sociale del Comune ha attivato gli interventi di specifica competenza.

Dalla Questura fanno sapere che attivivtà come quella odierna andranno avanti nelle prossime settimane.