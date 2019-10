Sgomberi in via Lago di Capestrano, operazione interforze [FOTO]

Sgomberi in via Lago di Capestrano da parte delle forze dell'ordine. Due gli appartamenti sgomberati perché occupati abusivamente. In uno viveva una coppia di giovani, mentre nell'altro una famiglia con 2 bambini.

Impegnati dalle ore 7 polizia municipale, Guardia di Finanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze di Misericordia e Life, e tecnici di Enel e gas per il distacco delle utenze. Le operazioni si sono svolte senza particolari problemi e gli occupanti stanno liberando gli immobili.

La polizia municipale ha coordinato l'intervento e le altre forze dell'ordine hanno supportato. Per i 2 bambini sono intervenuti gli assistenti sociali del Comune. In mattinata il sindaco Carlo Masci e il comandante della polizia municipale, Danilo Palestini, forniranno i dettagli dell'operazione.