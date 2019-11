VIDEO | Blitz al Ferro di Cavallo, il sindaco Masci: "Abbiamo molti sfratti in programma"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, era in prima linea questa mattina al Ferro di Cavallo nel rione Rancitelli per lo sgombero di 5 alloggi popolari da parte delle forze dell'ordine.

Il primo cittadino annuncia che sono ancora molti gli sfratti che verranno eseguiti per dare la possibilità di avere un alloggio ai cittadini regolarmente presenti nella guaduatoria. Nello sgombero odierno sono stati liberati in totale 5 appartamenti, 3 occupati abusivamente e 2 nei quali gli occupanti risultavano morosi. Sul posto sono anche intervenuti gli addetti dell'Ater, proprietaria degli immobili, e i tecnici dell'Enel per il distacco delle utenze. Invece gli adetti di Attiva si sono occupati della rimozione di rifiuti e ingombranti per la bonifica dell'area.