Immobili occupati da persone che delinquono, scattano gli sgomberi

Iniziata questa mattina l'operazione di recupero degli immobili occupati da persone che delinquono. Il sindaco Carlo Masci ha spiegato:

"Oggi abbiamo sgomberato e riassegnato 2 appartamenti dell'Ater in via Lago di Capestrano 3 e 17: uno di questi è andato a una famiglia con una persona disabile che era bloccata nel suo alloggio per la mancanza dell'ascensore. Queste operazioni andranno avanti fino a fine anno. Hanno partecipato attivamente l'assessore Isabella Del Trecco e il comandante della polizia municipale, Danilo Palestini".