Pescara, nuovo sfratto di occupanti abusivi: ecco dove [FOTO]

Questa mattina all'alba, in via Nora, è stato effettuato un altro sfratto di occupanti abusivi. Ne dà notizia, sulla sua pagina Facebook, il sindaco Carlo Masci, che scrive quanto segue:

"Un altro abusivo messo fuori dall'alloggio che occupava illegalmente, un'altra famiglia a cui è stata assegnata la casa che aspettava da troppo tempo. Pescara città delle regole, città per le persone perbene".

Si è trattato di un'operazione interforze: sul posto, infatti, si sono recati i mezzi di polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco. Ricordiamo che da circa un mese l'amministrazione comunale ha avviato una politica di sgomberi degli appartamenti illecitamente occupati, che vengono liberati per essere subito riassegnati agli aventi diritto.

E l'assessore alle politiche della casa, Isabella Del Trecco, aggiunge:

"Stamane abbiamo liberato un alloggio popolare dagli abusivi per restituirlo alla città, ripristinando una condizione di legalità. Ho seguito tutte le operazioni con le forze di polizia impegnate sul campo. Oggi lo stesso alloggio popolare, rimesso in sicurezza, verrà riassegnato a una famiglia perbene avente diritto e che da anni attende con pazienza in graduatoria di avere una casa".