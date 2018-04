Sfratto Croce Rossa, la replica della Provincia: "Spetta al Comune individuare una nuova sede"

Da anni la Provincia ha sollecitato la Croce Rossa in merito ai canoni non pagati, e, considerando che il Comitato Provinciale si è trasformato in un comitato locale, è compito del Comune di Pescara trovare una soluzione per la nuova sede. Il Presidente della Provincia Di Marco interviene in merito alla questione dello sfratto della Croce Rossa dalla sede di via Avezzano, all'interno del palazzo della Provincia.

“E’ vero che sono stato io a dare avvio agli atti giudiziari per il trasferimento della Croce Rossa, ma questo è avvenuto solo a distanza di anni dalle prime lettere di sollecito, nel 2012 e nel 2013 (e dunque nel periodo della presidenza di Guerino

Testa) da parte dei dirigenti che si sono succeduti al settore Patrimonio della Provincia, e che diffidarono la CRI al pagamento dei canoni insoluti accumulatisi fino al 2012.

Soltanto a seguito dei numerosi solleciti della Provincia, la Croce Rossa propose un piano di rientro del debito, parzialmente saldato, e per il quale rimane una ulteriore somma insoluta di circa 20.000,00 euro.Le condizioni in cui versa la Provincia di Pescara, come tutte le Province italiane non consente di assicurare la sede anche ad associazioni che, per quanto meritevoli e prestigiose, sono al servizio della città e della ASL. In questo caso, oltre al problema della morosità, c’è anche quello della disponibilità di spaz irichiesti dalla Prefettura, in seguito all’accordo, vigente già da diversi anni e caldeggiato da tutti i Prefetti che hanno guidato la sede di Pescara, per l’ampliamento del Centro Operativo della Protezione civile (COP) ora confinato in una stanza attigua ai locali della Croce Rossa

Di Marco ha aggiunto di voler sollecitare il Comune a verificare la disponibilità di altri locali idonei per ospitare la Croce Rossa.