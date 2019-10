VIDEO | Sfratti immobili occupati abusivamente, Masci: "È finito il tempo del Bengodi"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, commenta l'operazione odierna che ha portato allo sgombero di due immobili occupati abusivamente in via Lago di Capestrano:

"L'operazione è scattata questa mattina alle 7 con uno schieramenteo di circa 50 persone. Questo è solo il primo passaggio, perché fino al termine dell'anno andremo a fare almeno altri 30 sfratti di appartamenti occupati in maniera abusiva".

Uno dei due appartamenti è già stato riassegnato a un disabile grave.

Il primo cittadino ha precisato che "è finito il tempo del Bengodi":

"Abbiamo fatto capire ai cittadini per bene che c'è un'istituzione che è presente ed è attenta ai loro bisogni. Presto i delinquenti verranno mandati tutti via perché Pescara è una città che non può tollerare le situazioni di illegalità".