Usano un'auto come ariete e sfondano la porta vetrina di una pizzeria [FOTO]

Paura in una pizzeria di via Luisa d'annunzio, a Pescara nella zona della Pineta. Nella notte, infatti, ignoti hanno sfondato la porta vetrina dell'attività commerciale utilizzando una Fiat Panda come ariete, per poter accedere all'interno del locale e rubare indisturbati.

Amaro il risveglio per il titolare, questa mattina. Sul posto è intervenuta la polizia del capoluogo adriatico, che ha adesso avviato le indagini del caso per cercare di risalire ai responsabili del furto.

Pare, infatti, che gli stessi ladri che hanno sfondato la pizzeria abbiano messo a segno 2 colpi anche a Francavilla al Mare, usando sempre la stessa Panda.