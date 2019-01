Istigazione all'uso di droghe, esposto contro il cantante Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, noto cantante della musica trap italiano e divenuto tristemente famoso per la tragedia della discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, sarebbe indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti.

A sostenerlo è il quotidiano "Il Centro" che dedica all'argomento un articolo (firmato da Maurizio Cirillo) nell'edizione oggi, sabato 12 gennaio, in edicola.

La vicenda scaturisce da un esposto annunciato e poi presentato nello scorso dicembre dai senatori di Forza Italia Lucio Malan e Massimo Mallegni e depositata in tutte le Procure delle città dove il cantante si è esibito nel corso del 2018. I due senatori si rifanno all'articolo 82 del testo unico sulle sostanze stupefacenti, approvato nel 1990, per il quale sono previste pene che vanno da uno a sei anni, che possono essere ulteriormente incrementate se chi commette il reato si rivolge ad un pubblico di minori.

Sotto accusa, per i due esponenti di Forza Italia, i testi delle sue canzoni.

Nel capoluogo adriatico, Sfera Ebbasta si esibì nell'area dell'ex Cofa a luglio.

La motivazione completa e l'esposto completo sono consultabili sul sito del senatore Lucio Malan cliccando QUI.

Ovviamente quello che chiedono i due senatori è una verifica ai magistrati della sussistenza del reato, che al momento non è stato commesso da Sfera Ebbasta.