Nascondeva due serre di marijuana nel garage di una casa a Spoltore, arrestato un pescarese [FOTO]

Una serra per la coltivazione della marijuana con 30 piante è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Pescara all'interno di un garage a Spoltore.

I militari dell'Arma hanno scoperto la serra ieri sera tardi, giovedì 11 giugno, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di droga.

A essere tratto in arresto, nella flagranza dei reati di coltivazione di marijuana e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato un 48enne pescarese, mentre è stata deferita in stato di libertà una 57enne per concorso in detenzione ai fini di spaccio.

I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia del capoluogo adriatico, al termine di una mirata manovra info-investigativa, hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare dell’abitazione in uso al 48enne a Spoltore, rinvenendo complessivamente 52 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, diversi bilancini elettronici di precisione, alcuni grammi di sostanza stupefacente de tipo “hashish” e materiale di vario tipo utile alla coltivazione e al confezionamento della marijuana.

Avendo trovato droga e materiale i militari dell'Arma hanno deciso di estendere le operazioni di perquisizione anche alle relative pertinenze e, in particolare, hanno rinvenuto nel garage, due serre artigianali con all’interno in totale 30 piante di “marijuana”, alcune alte oltre il metro, nonché svariati grammi di marijuana già essiccata e semi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, debitamente repertato, assunto in carico e custodito per i successivi accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato nel carcere di San Donato.