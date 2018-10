Blitz della Gdf: sotto sequestro 20 tonni pinna rossa, pesca di frodo per 1 tonnellata

Blitz contro la pesca di frodo da parte della Guardia di Finanza di Pescara, la scorsa notte, sulle sponde del fiume Saline. Le Fiamme Gialle hanno trovato, ben nascosti tra i canneti, 20 tonni di grossa taglia e della pregiata qualità 'pinna rossa', del peso complessivo di circa 10 quintali.

Il pesce, evidentemente destinato a finire "in nero" sul mercato della ristorazione, è stato sequestrato per violazione dei dettami della normativa vigente in materia di pratica della pesca e acquacoltura.

Intanto sono scattate le ricerche per individuare i responsabili di questo traffico illecito: la Gdf ha così scovato, a bordo di un natante, un rumeno al quale ha elevato un verbale di contestazione per violazione alle norme sulla pesca sportiva oltre il limite dei 5 kg.

Le indagini proseguiranno per accertare pienamente i fatti e i trafficanti allo stato ignoti.