Reti da pesca illegali sequestrate dalla Guardia Costiera, in beneficenza il pesce recuperato [FOTO]

Reti da pesca illegali scoperte e poste sotto sequestro da parte della Guardia Costiera di Pescara negli ultimi giorni.

Inoltre, 180 chili di pesce sequestrato sono stati donati in beneficenza ad associazioni onlus caritatevoli che si occupano di somministrare pasti caldi alle persone indigenti.

In particolare la motovedetta Cp 292, in pattugliamento nella zona a est della Fossa di Pomo, a circa 25 miglia dalla costa, ha fermato e sottoposto ad un controllo un motopeschereccio. Al termine del controllo è stato riscontrato che a bordo era detenuta una rete tipo palangaro, con 1280 ami e pesi in cemento, non a norma di legge, che è stata sequestrata. Il comandante del peschereccio è stato multato con una sanzione amministrativa di 2mila euro.

Posto sotto sequestro anche il pescato rinvenuto, in particolare gallinelle, naselli, pesci san pietro, per un totale di 180 kg, che, in quanto pesce ancora fresco e di pregio è stato donato in beneficenza ad associazioni onlus caritatevoli che si occupano di somministrare pasti caldi alle persone indigenti.

Invece la motovedetta Cp 561, pattugliando il mare a Nord del litorale pescarese ha individuato e sequestrato diverse reti da posta e cestelli abusivi, e posizionati senza i segnali identificativi, contravvenendo alle disposizioni di legge, ma anche pericolosi per la navigazione.

Questo quanto spiega il Direttore Marittimo di Pescara, il capitano di Vascello Donato De Carolis: