Blitz dei Nas in un supermercato, sequestrati 30 kg di prodotti lattiero-caseari

I Nas di Pescara hanno effettuato un controllo in un supermercato della provincia, sequestrando circa 30 kg di prodotti lattiero-caseari a marchio Dop, in quanto gli stessi venivano conservati ad una temperatura diversa da quella indicata in etichetta dal produttore. Come consuetudine, i carabinieri non hanno comunicato il nome dell'attività commerciale ispezionata.

Sempre nell'ambito delle verifiche condotte lungo la filiera del latte, i Nas hanno fatto visita ad alcune aziende dell’Aquilano e del Pescarese, sequestrando 70 capi di bestiame delle razze ovina, equina, suina e bovina, perchè non correttamente identificati rispetto al registro di stalla o sprovvisti delle marche auricolari. Nel complesso sono scattate multe per circa 10.000 €.

Più in generale, dopo i contolli eseguiti dai militari in tutta la regione, sono stati sequestrati 100 kg di vari prodotti caseari ed è stata chiusa (ma solo temporaneamente) un’impresa casearia.