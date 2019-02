Carnevale, maxi sequestro di prodotti pericolosi: 120mila articoli distrutti [FOTO-VIDEO]

Maxi sequestro in Abruzzo dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara per quanto riguarda i prodotti dell'imminente Carnevale 2019.

In totale, i militari dell'Arma hanno sequestrato circa 120mila articoli tra mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa tensione, tutti potenzialmente pericoli per la salute dei consumatori.

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione hanno fatto visita a oltre 20 attività commerciali nel territorio regionale che sono state sottoposte a ispezione e sanzionate amministrativamente per oltre 100mila euro.

Tutti i prodotti sottoposti a sequestro erano potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori per caratteristiche strutturali o per problemi chimico fisici. Questi aspetti e la correttezza delle informazioni al consumatore sono stati presi in esame dai militari del Nas, che al termine dei controlli, hanno proceduto:

a sottoporre a sequestro amministrativo oltre 120mila articoli risultati essere irregolari, del valore commerciale di circa un milione di euro;

alla distruzione, mediante ditta specializzata, di tutti i prodotti sequestrati e dichiarati confiscati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti;

nella province di Chieti e Teramo, a segnalare all’Autorità Giudiziaria i responsabili di due esercizi commerciali, per aver indebitamente alienato merce sottoposta a sequestro e affidata alla loro custodia.

