Sequestrati 62 panettoni in un'industria dolciaria, titolare nei guai per tentata frode in commercio

Sono stati in totale 62 i panettoni farciti posti sotto sequestro dai carabinieri del Nas di Pescara in un'industria dolciaria.

I militari dell'Arma hanno eseguito una serie di controlli in questo settore scoprendo alcune irregolarità.

A motivare il sequestro dei panettoni è stata la provenienza dichiarata dal produttore che era diversa da quella dichiarata in etichetta.

Il proprietario dello stabilimento è stato deferito all’autorità giudiziaria per tentata frode nell’esercizio del commercio.