Merce contraffatta, maxi sequestro sul lungomare di Pescara: venditore abusivo scappa e ferisce finanziere

Un maxi sequestro di merce contraffatta è stato eseguito dalla Guardia di Finanza sul lungomare di Pescara.

I militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle pescaresi, a seguito dell’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela e salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, nel pomeriggio di domenica 17 marzo hanno effettuato un’attività di controllo e prevenzione nella zona della riviera nord.

Sotto la lente dei finanzieri sono finiti i venditori di merce contraffatta e gli ambulanti abusivi.

A operare sono state molteplici pattuglie con una ventina di militari e l'attività ha consentito di segnalare alla Procura 3 cittadini extracomunitari, con il sequestro complessivo di circa 2.800 articoli contraffatti (borse, giubbini, articoli di pelletteria, occhiali, etc.) di note marche. Nel corso dell’operazione, nei pressi di piazza Mediterraneo uno dei cittadini extracomunitari senegalese intento alla vendita di occhiali da sole, in bella vista su espositori rudimentali, dopo aver raccolto in tutta frettala merce e spintonato i militari intervenuti ha provato a fuggire verso la spiaggia ma è stato raggiunto dopo una decina di metri e fermato, opponendo ancora resistenza e facendo cadere e ferire uno dei militari, prima di essere definitivamente neutralizzato.

Per il fuggitivo è scattata la denuncia anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.

«Tale attività», fanno sapere dal Comando Provinciale, «è solo l’ultima di una lunga serie di operazioni condotte dal Comando Provinciale di Pescara a contrasto del fenomeno della contraffazione, sia meramente repressive che investigative di più ampio respiro, che hanno visto, nei mesi scorsi, la conclusione di numerose indagini con l’esecuzione di misure cautelari ma anche con la ricostruzione dell’intera filiera illecita del falso, che ha condotto le Fiamme Gialle di Pescara ad effettuare controlli e sequestri in numerose località della Penisola. Inoltre l’operazione fa seguito a quella condotta in occasione delle recenti festività carnevalesche, nel corso della quale sono stati sequestrati oltre 3 milioni di articoli contraffatti e/o non sicuri, del valore alla vendita di almeno 10 milioni di euro, con la segnalazione di 9 soggetti».

