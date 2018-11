Scoperto deposito di merce contraffatta, sequestro da oltre 20mila euro

Un deposito di merce contraffatta è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara mercoledì scorso.

Al suo interno, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno rinvenuto materiale per un valore totale di oltre 20mila euro.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sulla base di una precedente attività di indagine, hanno individuato in pieno centro, a poca distanza dal municipio, un cittadino di nazionalità senegalese con alcuni borsoni in cui trasportava dei giubbotti recanti marchi contraffatti per la vendita.

Dalla successiva perquisizione domiciliare è emerso come all'interno della casa, in via Ilaria Alpi, l'uomo detenesse, insieme a un connazionale, altra merce contraffatta, ma soprattutto materiali e macchinari per il confezionamento dei capi illeciti.

In totale sono stati sottoposti a sequestro circa 2mila fra capi d’abbigliamento e borse contraffatte ed etichette di note griffes nazionali ed internazionali come Moncler, Michael Kors, Burberry, Prada, Gucci, Chanel, Alviero Martini, Colmar, K-Way, Napapijiri e Dolce & Gabbana. Ma anche i macchinari per confezionamento.

La merce, una volta venduta, avrebbe reso oltre 20mila euro.

I due senegalesi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e ricettazione.

«Ciò testimonia», fanno sapere dal Comando Provinciale, «che il “mercato del falso” attira ancora molto i compratori e l'attività eseguita è il segno che è sempre elevatissima l’attenzione delle Fiamme Gialle di Pescara verso i fenomeni che minano l’economia legale, a testimonianza del costante impegno profuso dal Corpo a garanzia del tessuto imprenditoriale sano del Paese».