Nascondeva 2 chili di droga nel trolley, giovane sorpresa e arrestata alla stazione

Sopresa con 2 chili di droga nel trolley alla stazione di Pescara e arrestata dalla Guardia di Finanza.

A finire in manette è stata una giovane di 21 anni di nazionalità nigeriana che celava 2 chili di marijuana.

A sorprendere la ragazza sono stati, lunedì sera, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine più a rischio, hanno effettuato controlli al terminal degli autobus e nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Pescara Centrale.

La 21enne è stata trovata in possesso della sostanza stupefacente mentre stava uscendo dalla stazione ferroviaria: la marijuana era confezionata in involucri impacchettati con cellophane trasparente e occultati all’interno di un trolley. La giovane è stata così tratta in arresto e accompganta nel carcere di Chieti, a disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pescara.

La droga sequestrata sarebbe stata “immessa in commercio” sul mercato locale consentendo, agli spacciatori al minuto, di ricavarne almeno 30mila euro.

«Con l’ultima operazione», fanno sapere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, «sale a circa 25 chilogrammi il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, in particolar modo nella zona della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus negli ultimi mesi, nei confronti di 12 soggetti (di cui 5 in stato di arresto). L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Pescara, al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo (Area di risulta, Piazza Santa Caterina, Rancitelli, San Donato, Fontanelle e la zona della riviera)».

