Beccati con la droga in auto, denunciati 2 giovani

Un panetto di droga, hashish in particolare, posto sotto sequestro e due giovani denunciati.

Questo il bilancio di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza di Pescara venerdì scorso, 14 dicembre.

Le Fiamme Gialle hanno intercettato due giovani di Francavilla al Mare a bordo di un'automobile nella zona di San Donato.

Dal controllo sia personale che del veicolo, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

I due giovani, nel momento in cui sono stati fermati dai finanzieri in direzione del centro cittadino sono apparsi subito nervosi e per questo è scattato il controllo. La droga sequestrata sarebbe stata verosimilmente “commercializzata” proprio nella serata di venerdì ai tanti giovani che affollano le vie del centro cittadino, soprattutto negli orari notturni di apertura dei locali.

«L’Operazione Giovani», fanno sapere dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, «che, come noto, si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale e finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute dei giovanissimi, continuerà per tutto il periodo delle festività natalizie, considerato che in poche settimane dall’avvio, ha già fatto registrare importanti risultati, tra i quali gli assidui interventi presso le aree più sensibili del capoluogo (area di risulta e la movida di “Pescara) nonché in locali notturni».