Quasi 40 chili di droga nei negozi di vendita della canapa, arrestato un titolare

Guardia di Finanza in azione in alcuni dei negozi di vendita della canapa a Pescara.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro più d 36 chili di sostanza stupefacente e tratto in arresto uno dei titolari.

Arresto e sequestro rientrano nell'ambito dell'"Operazione Giovani" portata avanti dai finanzieri.

Durante i controlli eseguiti dai militari del Comando Provinciale nei cosiddetti "grow shop" o "canapa store" (negozi specializzati nella vendita di derivati della canapa) è stato scoperto un notevole quantitativo di droga, hashish e marijuana.

Uno dei responsabili è stato arrestato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO