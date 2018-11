Sequestrata droga nell’area di risulta, blitz della Guardia di Finanza

Droga nell’area di risulta. L'ha trovata la Guardia di Finanza di Pescara, che è intervenuta durante il weekend controllando a tappeto sia Piazza della Repubblica sia la zona del capolinea degli autobus.

È stato così che le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 20 grammi di marijuana suddivisa in 13 bustine che qualcuno aveva nascosto nel manufatto delle cabine elettriche, installate nei pressi della biglietteria dell’autostazione.

Non c'è dubbio che l'area di risulta sia ormai diventata un'importante centrale di spaccio per la città, se si considera che nella scorsa estate i militari avevano arrestato un nigeriano dopo averlo beccato in possesso di sostanze stupefacenti al terminal dei pullman, e ancora prima, nel mese di maggio, avevano sorpreso un trafficante albanese che trasportava più di 2 chili di eroina.

La Gdf fa sapere che l'attività di monitoraggio continuerà anche nelle prossime settimane.