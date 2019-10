Deposito incontrollato di rifiuti, sequestrato un piazzale di 900 metri quadrati a Pescara [FOTO]

Un piazzale utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti è stato posto sotto sequestro questa mattina, mercoledì 23 ottobre, a Pescara.

A sequestrare l'area sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale - Nipaaf del Gruppo carabinieri forestale.

I carabinieri forestali hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo firmato dal Gip del tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, su richiesta del Pm, Anna Benigni.

L'area oggetto del provvedimento è un piazzale di circa 900 metri quadrati in via Breviglieri a Pescara, sul quale era depositato in modo incontrollato un notevole quantitativo di materie plastiche, ferro, legno e altri rifiuti ingombranti. L’area, occupata da circa due anni, è stata lasciata in custodia giudiziale al rappresentante legale della ditta di autotrasporti proprietaria del piazzale, già indagato per deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Infatti, sussistendo i presupposti previsti da una legge del 2015 per l’applicazione amministrativa delle prescrizioni asseverate, notificate alla ditta, l’indagato non ha adempiuto a quanto prescritto; pertanto, con il sequestro odierno, la violazione è rientrata nell’ambito penale.

«Pur avendo applicato la recente normativa sui reati ambientali», afferma il comandante del gruppo carabinieri forestale di Pescara, «che in questi casi prevede la definizione dell’illecito in via amministrativa, l’impresa ha scelto di proseguire penalmente».