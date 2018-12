Due ventenni "beccati" con 3 quintali di botti di Capodanno illegali in auto

La Guardia di Finanza di Pescara ha posto sotto sequestro questa mattina, domenica 30 dicembre, circa 3 quintali di botti illegali di Capodanno destinati alla vendita.

In particolare, i militari della locale Compagnia, hanno rinvenuto il rilevante quantitativo di fuochi pirotecnici all'interno di un'automobile a bordo della quale viaggiavano due ventenni.

I due giovani, uno italiano e l'altro marocchino, sono stati intercettati mentre erano diretti all'ingresso del casello autostradale di Pescara Nord-Città Sant'Angelo.

Le Fiamme Gialle si sono accorti immediatamente dello stato di agitazione dei due ventenni e per questo motivo non si sono limitati al mero controllo dei documenti di guida e del veicolo ma hanno esteso la verifica al mezzo stesso rinvenendo il grosso quantitativo di “botti” in assenza delle previste autorizzazioni attinenti la regolarità e la sicurezza dei prodotti, rilevando, altresì, la inidoneità in termini di sicurezza della circolazione stradale dell’autoveicolo.

I due ragazzi sono stati denunziati a piede libero all’autorità giudiziaria di Pescara. Seguiranno ulteriori indagini per verificare l’origine della merce.