Sequestrati beni per un milione di euro a clan camorristico con infiltrazioni anche in Abruzzo

Sequestro di beni per un milione di euro nei confronti di un presunto esponente, considerato di spicco, del clan camorristico Fabbrocino che ha infiltrazioni anche in Abruzzo.

È quello eseguito, come riferisce NapoliToday, questa mattina, venerdì 29 novembre, dagli uomini della Dia del capoluogo partenopeo.

Sono stati sequestrati beni per oltre 1 milione sono 3 immobili, 3 fondi, 9 rapporti finanziari e svariate polizze vita.

L'operazione, eseguita su mandato della Procura di Napoli, è stata denominata "Fulcro". Le indagini avrebbero dimostrato le ingerenze sul territorio del sodalizio tra il clan Bifulco e il clan Fabbrocino, alleanza con ramificazioni anche in Calabria, nel Lazio, nell'Abruzzo, nell'Umbria, nell'Emilia-Romagna, nelle Marche e nella Lombardia.

Le attività del gruppo criminale sono estorsioni a imprenditori e commercianti, interferenze e controllo di aste e appalti pubblici, acquisto di beni di alto valore a prezzi "di favore".