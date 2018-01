Senzatetto "in vetrina": Allegrino replica a Cerolini

Stop a strumentalizzazioni inutili e propaganda politica, e spazio alla vera solidarietà verso i più deboli. L'assessore Allegrino replica al coordinatore cittadino di Forza Italia Cerolini, che l'aveva attaccata per aver ospitato alcuni senzatetto in un locale con vetrina in via Italica, di proprietà della stessa Allegrino.

"Questa Amministrazione comunale è stata sempre pronta ad operare in favore dei senza dimora nel periodo di temperature rigide, ancora di più per il 2017/2018 attivando, tempestivamente non solo l’ospitalità negli alberghi per le donne e gli uomini con problemi di salute, attraverso il PIS (Pronto intervento sociale) e in collaborazione con la Caritas, ma anche aprendo la struttura d’accoglienza “Monsignor Britti”, dove dal 30 dicembre vengono ricoverati ogni sera una quarantina di senza tetto che trovano riparo dal freddo e letti confortevoli. Una sperimentazione mai realizzata prima d’ora a Pescara e resa operativa grazie alla collaborazione con diverse associazioni di volontariato, che hanno creduto nella bontà del progetto e nella sua concretezza. Basta andare in strada per constatare che non ci sono più persone che dormono all’aperto”.

L'assessore prosegue: