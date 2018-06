Si trovava senza autorizzazione nell’area di risulta, pennese arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno tratto in arresto Gabriele Belisario, 26enne residente a Penne.

Il giovane, non rispettando gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, è stato sorpreso dai militari dell’Arma in flagranza di reato presso l’area di risulta della stazione ferroviaria, dove si trovava senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Per tali ragioni è finito in manette.

I Carabinieri di Spoltore hanno invece arrestato un 47enne pregiudicato, residente a Spoltore, in esecuzione di un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali con ripristino della detenzione in carcere.

L’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a seguito delle numerose segnalazioni per reiterate violazioni alle prescrizioni impartite con la citata misura alternativa emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia.